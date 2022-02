Carte blanche à Bertrand Galic Brest Brest Catégories d’évènement: Brest

Nos ombres d'Algérie de Vincent Marie (2022, 52 mn) Dans le cadre de la programmation autour de l'Algérie, la Cinémathèque de Bretagne offre une carte blanche au scénariste de bande-dessinée et enseignant en histoire, Bertrand Galic. Celui-ci a co-écrit, avec Kris et Javi Rey, la BD Un maillot pour l'Algérie (paru en 2016). Des dessinateurs (re)interrogent leur histoire familiale et utilisent la bande dessinée pour « dire » l'Algérie de leur enfance, pour transmettre celle de leurs parents ou grands-parents. Séance suivie d'une rencontre avec Bertrand Galic. Accès libre et gratuit dans la limite des places disponibles. +33 2 98 46 06 88 https://www.cabaretvauban.com/

