Capc Musée d’art contemporain de Bordeaux, le vendredi 13 mai à 19:00

**// L’ACADÉMIE DES MUTANTES // Carte blanche à Astéries* avec avec Eloïse Lem, Elsa Prudent et Seumboy Vrainom :€** Le Capc invite la plateforme curatoriale Föhn pour un temps d’échanges autour du projet Astéries* en présence des artistes Eloïse Lem, Elsa Prudent et Seumboy Vrainom :€ qui sera ponctué par une écoute du podcast produit par Amélie Pascutto. Ce projet de résidence de recherches artistiques invite trois artistes à parcourir la trame du temps qui a fait les paysages citadins de la façade Atlantique, marquée par l’Histoire coloniale. ____________________ L’événement se déroulera dans les galeries du rez-de-chaussée. Gratuit, réservation conseillée. ____________________ Contact et réservation : [[http://www.capc-bordeaux.fr/formulaire-de-reservation](http://www.capc-bordeaux.fr/formulaire-de-reservation)](http://www.capc-bordeaux.fr/formulaire-de-reservation) 05 56 00 81 50 ____________________ Pour découvrir toute la programmation de L’Académie des Mutantes, rendez-vous sur [capc-bordeaux.fr](http://www.capc-bordeaux.fr/actuellement) !

Capc Musée d'art contemporain de Bordeaux 7, rue Ferrère Bordeaux

