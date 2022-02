Carte blanche à Ariel Wizman : chants judéo-arabes L’Institut du Monde Arabe, 16 février 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le mercredi 16 février 2022

de 20h00 à 22h00

Sous la houlette d’Ariel Wizman, une soirée musicale et festive pleine de surprises, qui réunira Pinhass Cohen, icône de la musique juive marocaine, Bayane Belayachi, la « Diva de la nouba gharnatie », et un orchestre de six musiciens.

Bayane Belayachi

Bayane Belayachi compte parmi les femmes qui excellent dans le chant arabo-andalou. Elle s’est imposée dans le paysage musical marocain comme une ambassadrice de la musique gharnatie et de la pluralité musicale marocaine.

Née à Oujda dans une famille de mélomanes, très tôt en contact, grâce à ses parents, avec la musique arabo-andalouse traditionnelle, elle s’illustre dès l’enfance dans sa ville natale, au sein de l’association Al Moussilia, à l’occasion de nombreuses manifestations culturelles.

Marquant de son empreinte ce patrimoine musical par sa voix sublime et son jeu subtil de la mandoline, la « Diva de la nouba gharnatie » a représenté le Maroc dans de nombreux pays, dont l’Algérie, le Bahreïn, la Syrie, la Jordanie, les Emirats arabes unis, le Portugal, l’Angleterre, la France, la Belgique, l’Azerbaïdjan. Elle est par ailleurs, depuis 2006, professeure d’éducation musicale.

Très attachée au renouvellement du patrimoine musical andalou, Bayane Belayachi a signé une fusion gypsi-gharnati avec le groupe Chico & Gypsies au Festival international du raï, et s’efforce de moderniser son art en le fusionnant avec d’autres styles, pour toucher un plus large public.

L’Institut du Monde Arabe 1 rue des Fossés-Saint-Bernard Paris 75005

