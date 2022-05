Carte Blanche à Antre Peaux Frac Centre – Les Turbulences, 2 juin 2022, Orléans.

Carte Blanche à Antre Peaux

Frac Centre – Les Turbulences, le jeudi 2 juin à 18:30

Situé à Bourges, **Antre Peaux** est un _élaboratoire_ de la création dédié à l’accompagnement de projets dans les domaines des arts. Pour cette nocturne, **Julie Crenn**, docteure en Histoire de l’art, critique d’art et commissaire associée à la programmation du Transpalette – Centre d’art contemporain de Bourges depuis 2018, construit **un programme sur l’éco-féminisme** selon le principe que toute lutte féministe n’est pas dissociée d’une lutte écologique, une lutte LGBTQIA+ et de race. Au programme : • **Performance** d’Aniara Rodado. D’un point de vue transféminisme, Aniara explore la sorcellerie et les relations interspécifiques à partir du monde végétal. • **Projection** des films d’Esther Hoareau, Annabel Guérédrat, Julie Chaffort et Sonia Charbonneau. • **Projection** du film Ecosex, a user’s manual d’Isabelle Carlier, une histoire queer de l’environnement. Voir toute la programmation du [Printemps Féministe](https://www.frac-centre.fr/rendez-vous/evenements/carte-blanche-antre-peaux-1446.html)

Gratuit, sans réservation

Nouvelle série d’événements, les Nocturnes Féministes se font l’écho d’un monde en mouvement, où le féminisme gagne de plus en plus en légitimité. Tous les premiers jeudis du mois.

Frac Centre – Les Turbulences 88 rue du Colombier 45000 Orléans Orléans Loiret



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-02T18:30:00 2022-06-02T22:00:00