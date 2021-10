Carte blanche à Amandine Gay, les adopté.e.s des voix et des images pour repenser la famille Petit auditorium de la BNF, 8 novembre 2021, Paris.

Petit auditorium de la BNF, le lundi 8 novembre à 19:00

### Séance animée par **Amandine Gay** traduite en Langue des Signes française – avec le soutien financier de l’Université Paris Lumières Dans son dernier film _Une Histoire à Soi_, **Amandine Gay** traite de l’adoption internationale, ancrée dans des rapports Nord-Sud et des rapports de classes, et restitue le point de vue des personnes adoptées. En effet, explique la réalisatrice, la justice reproductive demande de considérer l’inégalité d’accès aux techniques reproductives, contraceptives, abortives et de stérilisation ou encore les placements et les adoptions d’enfants comme résultant d’inégalités systémiques. Elle fait ainsi des questions d’adoption, de parentalités et de droits des enfants une urgence pour les luttes de classe, féministes et antiracistes. La soirée organisée par l’INA mettra en évidence l’émergence de la parole des adopté·e·s dans l’espace public audiovisuel, ces 50 dernières années, à partir d’une relecture afro-féministe et matérialiste des archives et du « faire-famille » au XXIe siècle. » **Amandine Gay** est réalisatrice, sociologue et afroféministe, elle a réalisé deux documentaires : _Ouvrir la voix_ en 2017, sur la place et la représentation des femmes racisées et _Une histoire à soi_, en 2021, sur la quête identitaire de cinq enfants adoptés qui s’interrogent sur leurs origines. Son dernier livre _Une poupée en chocolat_, a été publié en septembre 2021 (éd. La Découverte). » **————** _L’accès à cet évènement est soumis à_ **_la présentation du pass sanitaire_** _sous la forme d’un_ **_QR Code ainsi qu’une pièce identité_**_. La BnF utilise l’application “TousAntiCovid Vérif” et se limite à constater la validité du pass sanitaire et sa concordance avec l’identité du porteur desdits documents. La BnF ne conserve aucune de ces données._

Avec cette troisième carte blanche, l’INA poursuit son cycle de Lundis consacré à l’histoire, aux figures et aux luttes féministes dans ses archives.

Petit auditorium de la BNF Quai François Mauriac, 75013 Paris



