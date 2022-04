Carte blanche à Alexis TCHOLAKIAN Roll’Studio, 21 mai 2022, Marseille.

Roll’Studio, le samedi 21 mai à 19:30

Alexis Tcholakian – piano Lilian Bencini – Contrebasse Après avoir déjà publié 8 CD et 2 DVD en trio et piano solo, le pianiste et compositeur Alexis Tcholakian vient de publier en 2018 et 2019 un diptyque de compositions personnelles, « INNER VOICE » vol.1 & vol.2 En écoute et téléchargement sur [http://alexistcholakian.wixsite.com/alexis-music](http://alexistcholakian.wixsite.com/alexis-music) Alexis Tcholakian propose un univers personnel nourrit à la source des grands maîtres tels que Bill Evans, Kenny Barron, Keith Jarrett, Michel Petrucciani… Le duo vous convie à un voyage romanesque, une promenade sensuelle et colorée pétrie de swing et de groove, entre ombre et lumière… une vision du jazz placée sous de groovy et romantiques auspices ! site : [https://alexistcholakian.wixsite.com/alexis-music](https://alexistcholakian.wixsite.com/alexis-music) bandcamp : [https://alexistcholakian.bandcamp.com](https://alexistcholakian.bandcamp.com) youtube : [https://www.youtube.com/user/alexistcholakian](https://www.youtube.com/user/alexistcholakian) page fb : [https://www.facebook.com/Alexis-Tcholakian-Music-Page-208518102527908/](https://www.facebook.com/Alexis-Tcholakian-Music-Page-208518102527908/)

15€ / Gratuit pour les – de 12 ans

♫JAZZ♫

Roll’Studio 17 rue des Muettes 13002 Marseille Marseille Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône



