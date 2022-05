Carte blanche à Alexis Tcholakian, 21 mai 2022, .

Carte blanche à Alexis Tcholakian

2022-05-21 19:30:00 – 2022-05-21

15 Alexis Tcholakian propose un univers personnel nourrit à la source des grands maîtres tels que Bill Evans, Kenny Barron, Keith Jarrett, Michel Petrucciani…

Le duo vous convie à un voyage romanesque, une promenade sensuelle et colorée pétrie de swing et de groove, entre ombre et lumière… une vision du jazz placée sous de groovy et romantiques auspices !



Alexis Tcholakian, piano

Samedi 21 mai, Carte blanche à Alexis Tcholakian au Roll’Studio.

Alexis Tcholakian propose un univers personnel nourrit à la source des grands maîtres tels que Bill Evans, Kenny Barron, Keith Jarrett, Michel Petrucciani…

Le duo vous convie à un voyage romanesque, une promenade sensuelle et colorée pétrie de swing et de groove, entre ombre et lumière… une vision du jazz placée sous de groovy et romantiques auspices !



Alexis Tcholakian, piano

dernière mise à jour : 2022-03-02 par