Carte blanche à Alban David et Pierre-Lucas Dupont Sainte-Brigitte, dimanche 31 mars 2024.

» Un p’tit vélow dans la tech récit d’un voyage au ralenti à travers l’Amérique du Sud »

Dans le cadre de leur cursus d’ingénieur, à 24 ans, ces deux jeunes ont pu faire une année de césure.

Ils en ont profité pour découvrir les pays andins à leur rythme, parcourant 5 200 km et avalant plus de 60 000 m de dénivelé positif à vélo, pédalant à plus de 4 000 m d’altitude, gravissant des sommets de plus de 6 000 m, traversant des déserts et des lacs de sel.

C’est cet extraordinaire voyage au ralenti (slow travel le vélo et la marche offrant de belles rencontres et de fabuleuses découvertes, tout en permettant de recenser des low tech développées localement), qu’ils vont nous raconter au travers de photos, de films agrémentés d’anecdotes, ainsi que des témoignages de projets de développement locaux que leur voyage a permis de soutenir.

Chili, Bolivie, Pérou et Argentine sont au programme !

Boissons et gâteaux bienvenus comme à l’accoutumée. .

Début : 2024-03-31 15:00:00

fin : 2024-03-31

Salle des fêtes

Sainte-Brigitte 56480 Morbihan Bretagne lescartesblanches@yahoo.com

