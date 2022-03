Carte Blanche à ȡⱹⱸąṂɐƈƕḯɲɛ #2 — Méryll Ampe • Olaf Hund • Front de Crypte Montevideo, 9 mars 2022, Marseille.

Carte Blanche à ȡⱹⱸąṂɐƈƕḯɲɛ #2 — Méryll Ampe • Olaf Hund • Front de Crypte

Montevideo, le mercredi 9 mars à 20:00

Deuxième soirée carte blanche à Dreamachine / Alexandre Paty le mercredi 9 Mars, dans le cadre des Mercredis de Montévidéo. Pour cette deuxième soirée, ce sont des musiques électroniques lives et entièrement analogiques qui seront mises à l’honneur : Méryll Ampe – live – 21h Méryll Ampe conçoit le son comme un médium à sculpter en temps réel utilisant des instruments analogiques. Le tout pour ainsi interroger une matière sonore implacablement dense qui évolue souterrainement et en relief. Créant en direct différentes strates et jouant avec l’imbrication de volumes, de plans et de perspectives, Méryll Ampe aime frôler les limites du son et creuse dans sa chair avec un intérêt permanent pour la rugosité, la porosité, la masse-densité et l’inattendu. En live Ampe s’engage de manière puissamment instinctive et radicale, faisant appel à l’écoute du lieu de ses performances et de son corps qui lui sert de baromètre, tissant ainsi de formidablement massives entités sonores qui se déploient, se croisent, se mélangent ou se décomposent pour un résultat tonitruant de salves sonores entre abstraites-noises et rythmiques-saturations. C’est un nouveau set expérimental, qui flirte avec la techno, que nous auront la chance de recevoir à Montévidéo. Une expérience qui ne se vit que lors du live. [www.meryllampe.com](http://www.meryllampe.com) [https://soundcloud.com/ryll-1](https://soundcloud.com/ryll-1) Olaf Hund – live – 22h Olaf Hund, auteur / compositeur / performeur / producteur franco-allemand vivant entre Nantes et Paris, navigue sur la scène électronique depuis le milieu des 90’s. Pluridisciplinaire et multi-instrumentiste, il s’est fait connaître en 1999 comme pionnier de l’hybridité et créateur d’univers originaux pour le cinéma, mais aussi dans les milieux festifs avec des lives analogiques aussi dansants qu’innovants et à la narration toujours très personnelle. Il s’est plus récemment fait remarquer avec ses performances à La Station-Gare des Mines lors de soirées BP (Berlinons Paris) ou encore lors d’un magnifique live contextuel au festival Station Flottante 2021 : une péniche-laboratoire pilotée par Nicolas Defawe, fondateur du club et lieu d’art berlinois Urban Spree, faisant escale le long d’une rive boisée à Évry ou de quais industriels à Aubervilliers, Pantin, … Olaf donnera une performance live d’improvisation, un concert unique et donc forcément immanquable pour les amoureux.ses de musiques électroniques : un cocktail entre techno, noise ou encore dub. Il est aussi en préparation d’un album de chansons française, qui sait à quoi pourrait ressembler son passage à Montévidéo..? [http://olafhund.com/solo-music/live-solo/](http://olafhund.com/solo-music/live-solo/) [https://soundcloud.com/olafhund](https://soundcloud.com/olafhund) Front de Crypte – selection dj – 20h puis 23h Cette poupée techno au visage extatique commença son parcours de DJ dans la cave du bar les souffleurs à Paris, puis, tombant amoureux.se de La Station-Gare des Mines, Iel y joua dès son ouverture et de manière régulière, proposant des sets mêlant techno, elektro, indus ou EBM. C’est depuis une figure qui hante ce lieu défricheur de la sphère électronique. Iel a aussi pu se produire sur de nombreuses autres scènes comme Concrete, la Cigale (en première partie de Kompromat), le Trabendo, La Machine du Moulin Rouge, la Java, le Klub, le Cabaret Sauvage… ou plus récemment des open-air et des soirées hors-cadre comme la Flash Cocotte ou La Toilette. Ces expériences l’ont aidé à forger un sens radical de la programmation pour ses soirées Dreamachine qui commencent à se développer sur Marseille. On le.a retrouvera dans l’espace du bar de Montévidéo avec une sélection qui s’annonce énergique et club friendly ! soundcloud.com/frontdecrypte instagram.com/front_de_crypte facebook.com/FrontdeCrypte —————————————— Informations pratiques : Studio de musique de Montévidéo : 3 Impasse Montevideo 13006 Marseille Prix : 8euros Prix solidaire à 5 euros sur présentation d’une preuve de minima social (pôle emploi) Pas de réservations, tout se fera sur place à l’entrée de Montévidéo. Venez tôt pour être sûr de rentrer, jauge limitée. Bar et restauration sur place avec Sam Kitchen Soirée Queer Friendly

