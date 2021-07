Carte blanche ★ Why we cycle La Halle des Épinettes, 22 septembre 2021-22 septembre 2021, Issy-les-Moulineaux.

Carte blanche ★ Why we cycle

La Halle des Épinettes, le mercredi 22 septembre à 19:00

Dans le cadre de son cycle de projections ★ **Carte blanche**, la Halle des Épinettes vous accueille pour une soirée autour de la projection du documentaire : Why we cycle, mercredi 22 septembre 2021 à 19h, durée : 57 minutes, public collégiens et plus, VOST ————————————————————————————————— ### Ciné-débat « Pourquoi le vélo a-t-il le vent en poupe ? » animé par le CLJ et le CCJ

Le **Conseil Communal des Jeunes** est ouvert à tous les Isséens de 11 à 17 ans qui souhaitent s'investir dans la vie locale. Ils se réunissent en deux commissions et montent leurs projets en accord avec la Municipalité autour de domaines qui touchent à leur classe d'âge : culture, loisirs, orientation, questions de société. Le **Conseil Local de la Jeunesse** est un groupe de jeunes Isséens/Isséennes de 18 à 25 ans, qui se réunissent sur la base du volontariat tous les mardi soir à 19h à l'Espace Jeunes Anne Frank. Lieu de débats, de création de projets citoyens et collectifs, c'est aussi un lieu de rencontre avec les élus de notre cité. _La Halle des Épinettes adhère à_ [_INTER FILM_](http://cineclubs-interfilm.com/) _fédération de Ciné-Clubs et Associations, agréée et « habilitée à diffuser la culture par le film » par les Ministères de la Culture, de l'Éducation Nationale, de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative._

Entrée libre sur réservation indispensable : https://www.clicrdv.com/clavim

Projection du documentaire d’Arne Gielen et Gertjan Hulster animée par le CCJ et le CLJ

La Halle des Épinettes 45-47 rue de l’égalité, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-22T19:00:00 2021-09-22T21:00:00