Carte blanche ★ portraits de femmes

La Halle des Épinettes, le dimanche 10 avril 2022 à 18:00

Dans le cadre de son cycle de projections ★ **Carte blanche**, la Halle des Épinettes vous accueille pour une soirée dédiée aux **Portraits de femmes**, initiée par le Conseil Local de la Jeunesse d’Issy-les-Moulineaux, avec la projection du film : The watermelon woman, dimanche 10 avril 2022 à 18h, durée 1 heure 30 minutes, VOST, public lycéen et adulte ———————————————————————————————————– ### Ciné-débat animé par le collectif Portraits de femmes Cheryl, une jeune lesbienne africaine-américaine, travaille dans un vidéo-club. En s’intéressant aux films des années 30 et 40, elle remarque que les actrices noires ne sont pas souvent créditées et décide de faire un documentaire sur l’une d’elles. [https://www.youtube.com/watch?v=OiTBGPmL2mo](https://www.youtube.com/watch?v=OiTBGPmL2mo) _Le_ **_Conseil Local de la Jeunesse_** _est un groupe de jeunes Isséens/Isséennes de 18 à 25 ans, qui se réunissent sur la base du volontariat tous les mardi soir à 19h à l’Espace Jeunes Anne Frank. Lieu de débats, de création de projets citoyens et collectifs, c’est aussi un lieu de rencontre avec les élus de notre cité._ _La Halle des Épinettes adhère à_ [_INTER FILM_](http://cineclubs-interfilm.com/) _fédération de Ciné-Clubs et Associations, agréée et « habilitée à diffuser la culture par le film » par les Ministères de la Culture, de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative._

Entrée gratuite sur réservation en ligne indispensable

La Halle des Épinettes 45-47 rue de l’égalité, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine



