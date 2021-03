Issy-les-Moulineaux La Halle des Épinettes Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Annulé | Carte blanche ★ portraits de femmes La Halle des Épinettes Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Dans le cadre de son cycle de projections ★ **Carte blanche**, la Halle des Épinettes vous accueille pour une soirée dédiée aux **Portraits de femmes**, initiée par le Conseil Local de la Jeunesse d’Issy-les-Moulineaux, avec la projection du film : #Female pleasure, dimanche 14 mars 2021 à 18h, durée 1 heure 37 minutes, VOST, public lycéen et adulte

—————————————————————————————————— ### Ciné-débat animé par le collectif «portraits de femmes» Le droit de disposer de son propre corps : un début dans la lutte pour l’égalité ? Face au harcèlement, à des violences, tabous et préjugés, cinq femmes se lèvent et défendent le droit à la liberté. https://www.youtube.com/watch?v=G5SWqaoqqe4 _Le_ **_Conseil Local de la Jeunesse_** _est un groupe de jeunes Isséens/Isséennes de 18 à 25 ans, qui se réunissent sur la base du volontariat tous les mardi soir à 19h à l’Espace Jeunes Anne Frank. Lieu de débats, de création de projets citoyens et collectifs, c’est aussi un lieu de rencontre avec les élus de notre cité._ _La Halle des Épinettes adhère à_ [_INTER FILM_](http://cineclubs-interfilm.com/) _fédération de Ciné-Clubs et Associations, agréée et « habilitée à diffuser la culture par le film » par les Ministères de la Culture, de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative._

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Projection du documentaire #Female pleasure, suivie d’un débat initié par le Conseil Local de la Jeunesse La Halle des Épinettes 45-47 rue de l’égalité, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine

