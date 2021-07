Carte blanche ★ Les hirondelles de Kaboul La Halle des Épinettes, 17 octobre 2021-17 octobre 2021, Issy-les-Moulineaux.

Carte blanche ★ Les hirondelles de Kaboul

La Halle des Épinettes, le dimanche 17 octobre à 18:00

Dans le cadre de son cycle de projections ★ **Carte blanche**, la Halle des Épinettes vous accueille pour une soirée autour de la projection du film d’animation : Les hirondelles de Kaboul, dimanche 17 octobre 2021 à 18h, durée : 1 heure 21 minutes, public lycéens et adultes —————————————————————————————————————- ### En présence de la réalisatrice Été 1998, Kaboul en ruines est occupée par les talibans. Mohsen et Zunaira sont jeunes, ils s’aiment profondément. Un geste insensé de Mohsen va faire basculer leurs vies. [https://www.youtube.com/watch?v=nycqzzawfxs](https://www.youtube.com/watch?v=nycqzzawfxs) _La Halle des Épinettes adhère à_ [_INTER FILM_](http://cineclubs-interfilm.com/) _fédération de Ciné-Clubs et Associations, agréée et « habilitée à diffuser la culture par le film » par les Ministères de la Culture, de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative._

Entrée libre sur réservation indispensable : https://www.clicrdv.com/clavim

Projection du documentaire d’Arne Gielen et Gertjan Hulster animée par le CCJ et le CLJ

La Halle des Épinettes 45-47 rue de l’égalité, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-17T18:00:00 2021-10-17T20:30:00