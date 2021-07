Issy-les-Moulineaux La Halle des Épinettes Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Carte blanche ★ Just Kids La Halle des Épinettes Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux

Carte blanche ★ Just Kids La Halle des Épinettes, 14 novembre 2021-14 novembre 2021, Issy-les-Moulineaux. Carte blanche ★ Just Kids

La Halle des Épinettes, le dimanche 14 novembre à 18:00

Dans le cadre de son cycle de projections ★ **Carte blanche**, la Halle des Épinettes vous accueille pour une soirée autour de la projection du documentaire : Just Kids, dimanche 14 novembre 2021 à 18h, durée : 1 heure 30 minutes, public lycéen et adulte ———————————————————————————————– Steve, Issouf et Dian Malal, 16 ans, sont arrivés seuls en France depuis le Cameroun, la Côte d’Ivoire et la Guinée. Une équipe de foot au destin hors du commun va alors les réunir et changer leur vie. [https://vimeo.com/382281034](https://vimeo.com/382281034) Ciné-débat animé par les bénévoles de l’[ASTI](https://www.asti-issy.org/) _La Halle des Épinettes adhère à_ [_INTER FILM_](http://cineclubs-interfilm.com/) _fédération de Ciné-Clubs et Associations, agréée et « habilitée à diffuser la culture par le film » par les Ministères de la Culture, de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative._

Entrée libre sur réservation indispensable : https://www.clicrdv.com/clavim

Projection du documentaire de Mathias Pardo animée par l’Association de Solidarité avec Tous les Immigrés La Halle des Épinettes 45-47 rue de l’égalité, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-14T18:00:00 2021-11-14T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Étiquettes évènement : Autres Lieu La Halle des Épinettes Adresse 45-47 rue de l'égalité, 92130 Issy-les-Moulineaux Ville Issy-les-Moulineaux lieuville La Halle des Épinettes Issy-les-Moulineaux