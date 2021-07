Carte blanche ★ courts-métrages La Halle des Épinettes, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Issy-les-Moulineaux.

Dans le cadre de son cycle de projections ★ **Carte blanche**, la Halle des Épinettes vous accueille pour une soirée dédiée aux **courts-métrages**, animée par le collectif **OpéProd** : Courts-métrages, samedi 18 septembre 2021 à 20h, public lycéen et adulte ———————————————————————— ### Pile Poil de Lauriane Escaffre et Yvonnick Muller [https://www.youtube.com/watch?v=RYi6EhckVts](https://www.youtube.com/watch?v=RYi6EhckVts) ### Homesick de Koya Kamura [https://www.youtube.com/watch?v=Bsp2_Vpj8lM](https://www.youtube.com/watch?v=Bsp2_Vpj8lM) ### Joseph de Jordan Anefalos [https://www.youtube.com/watch?v=evalRvmFnHM](https://www.youtube.com/watch?v=evalRvmFnHM) ### OFF de Kevin Zonnenberg et Thomas Scohy [https://vimeo.com/180796737](https://vimeo.com/180796737) Le [collectif **OpéProd**](https://www.opeprod.com/) a pour but de promouvoir et de développer le potentiel et la créativité de chacun par le biais de projets audiovisuels et assure la production et la réalisation de courts-métrages. Il organise depuis 2015 des projections-rencontres autour des films courts en invitant leurs réalisateurs.

Entrée gratuite sur réservation en ligne indispensable

La Halle des Épinettes 45-47 rue de l’égalité, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine



