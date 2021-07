Carte blanche ★ club cinéma Lycée Ionesco La Halle des Épinettes, 30 janvier 2022-30 janvier 2022, Issy-les-Moulineaux.

Carte blanche ★ club cinéma Lycée Ionesco

La Halle des Épinettes, le dimanche 30 janvier 2022 à 18:00

Dans le cadre de son cycle de projections ★ **Carte blanche**, la Halle des Épinettes vous accueille pour une projection : Club cinéma du Lycée Ionesco, dimanche 30 janvier 2022 à 18h, public lycéen et adulte ————————————————————————————- Pour la cinquième année consécutive, l’équipe du Sunset ciné du lycée Ionesco animera cette séance exceptionnelle. Après la projection du long-métrage spécialement choisi par les lycéens, préparez-vous à un échange passionné et passionnant. _La Halle des Épinettes adhère à_ [_INTER FILM_](http://cineclubs-interfilm.com/) _fédération de Ciné-Clubs et Associations, agréée et « habilitée à diffuser la culture par le film » par les Ministères de la Culture, de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative._

Entrée gratuite sur réservation en ligne indispensable

Projection sélectionnée et animée par les membres du ciné-club Sunset du lycée Ionesco

La Halle des Épinettes 45-47 rue de l’égalité, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-30T18:00:00 2022-01-30T20:30:00