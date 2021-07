Issy-les-Moulineaux La Halle des Épinettes Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Carte blanche ★ Adults in the room La Halle des Épinettes Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Dans le cadre de son cycle de projections ★ **Carte blanche**, la Halle des Épinettes vous accueille pour une soirée autour de la projection du documentaire : Adults in the room, mercredi 11 mai 2022 à 19h, durée : 1 heure 27 minutes, public dès 13 ans, VOST ————————————————————————————————— ### Ciné-débat « L’Europe : qui gouverne qui ? » animé par le CLJ et le CCJ Après 7 années de crise, le pays est au bord du gouffre. Des élections, un souffle nouveau et deux hommes qui vont incarner l’espoir de sauver le pays dans les coulisses occultes du pouvoir européen. [https://www.youtube.com/watch?v=PpOtxuxfQx4](https://www.youtube.com/watch?v=PpOtxuxfQx4) Le **Conseil Communal des Jeunes** est ouvert à tous les Isséens de 11 à 17 ans qui souhaitent s’investir dans la vie locale. Ils se réunissent en deux commissions et montent leurs projets en accord avec la Municipalité autour de domaines qui touchent à leur classe d’âge : culture, loisirs, orientation, questions de société. Le **Conseil Local de la Jeunesse** est un groupe de jeunes Isséens/Isséennes de 18 à 25 ans, qui se réunissent sur la base du volontariat tous les mardi soir à 19h à l’Espace Jeunes Anne Frank. Lieu de débats, de création de projets citoyens et collectifs, c’est aussi un lieu de rencontre avec les élus de notre cité. _La Halle des Épinettes adhère à_ [_INTER FILM_](http://cineclubs-interfilm.com/) _fédération de Ciné-Clubs et Associations, agréée et « habilitée à diffuser la culture par le film » par les Ministères de la Culture, de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative._

