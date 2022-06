CARTE AUX TRÉSORS ‘VIS MA VIE DE PETITES BÊTES’ Laveline-du-Houx Laveline-du-Houx Catégories d’évènement: 88640

Laveline-du-Houx

CARTE AUX TRÉSORS 'VIS MA VIE DE PETITES BÊTES' Laveline-du-Houx, 3 juillet 2022, Laveline-du-Houx.

2022-07-03

Laveline-du-Houx 88640 Laveline-du-Houx Partez à la recherche des trésors de nos beaux paysages. A l’aide de vélos, en famille ou entre amis, apprenez à regarder d’une autre manière ce qui semble si ordinaire. Ce jeu mélange enquête, culture et nature pour un moment convivial et un peu sportif.

Parcours d’environ 20km (+380km de dénivelé).

Possibilité de louer des VTT et VAE à l’Office de Tourisme.

Lots à gagner. À partir de 10 ans. Mairie 1, route de Laveline Laveline-du-Houx

