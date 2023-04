Théatre : SUR LE CHEMIN J’AI RAMASSÉ DES CAILLOUX Bourg d’Aillac, 21 juin 2023, Carsac-Aillac.

Ce projet n’est pas un spectacle, c’est un chemin, une recherche, un laboratoire permanent, un voyage à la découverte d’un langage artistique intime et donc,unique. C’est pourquoi cet univers se décline en des formes diverses..

2023-06-21 à ; fin : 2023-06-21 . EUR.

Bourg d’Aillac Le séchoir d’Aillac

Carsac-Aillac 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



This project is not a show, it is a path, a research, a permanent laboratory, a journey to the discovery of an intimate and therefore, unique artistic language. This is why this universe is declined in various forms.

Este proyecto no es un espectáculo, es un camino, una investigación, un laboratorio permanente, un viaje para descubrir un lenguaje artístico íntimo y, por tanto, único. Por eso este universo se declina en diversas formas.

Dieses Projekt ist keine Aufführung, sondern ein Weg, eine Suche, ein ständiges Labor, eine Reise zur Entdeckung einer intimen und daher einzigartigen künstlerischen Sprache. Das ist der Grund, warum dieses Universum in verschiedenen Formen auftritt.

Mise à jour le 2023-04-04 par OT du pays de Fénelon