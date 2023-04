One Man Show : QUELQU’UN DE BIEN par ROMUALD MAUFRAS Bourg d’Aillac, 13 mai 2023, Carsac-Aillac.

ONE MAN SHOW //

Romuald Maufras nous présente son nouveau spectacle Quelqu’un de bien, mitonné à sa façon : Un humour socialement engagé, sa marque de fabrique, mais aussi l’évocation humoristique de ses propres déboires..

2023-05-13 à ; fin : 2023-05-13 . EUR.

Bourg d’Aillac Le séchoir d’Aillac

Carsac-Aillac 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Romuald Maufras presents his new show Quelqu’un de bien, cooked up in his own way: socially committed humor, his trademark, but also the humorous evocation of his own setbacks.

ESPECTÁCULO UNIPERSONAL //

Romuald Maufras presenta su nuevo espectáculo Quelqu’un de bien, cocinado a su manera: humor socialmente comprometido, su marca de fábrica, pero también la evocación humorística de sus propios contratiempos.

Romuald Maufras präsentiert uns seine neue Show Quelqu’un de bien, die er auf seine ganz eigene Weise zusammengestellt hat: Sozial engagierter Humor, sein Markenzeichen, aber auch die humorvolle Darstellung seiner eigenen Rückschläge.

