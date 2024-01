spectacle jeune public « LE PETIT B » Le séchoir d’Aillac Carsac-Aillac, mercredi 20 mars 2024.

spectacle jeune public « LE PETIT B » Le séchoir d’Aillac Carsac-Aillac Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-20 10:30:00

fin : 2024-03-20

spectacle jeune public – 30 minutes

« à partir d’ 1 an »

Cette création propose aux tout-petits une aventure immersive et sensorielle. Sentir, toucher, regarder : tous les sens sont en éveil. Avec la plasticienne Emilie Faïf, elle a imaginé une surface performative, faite de corps, de matières et de sons avec laquelle les enfants pourront interagir. Et au milieu de cette scénographie manipulable composée de coussins en forme de seins, deux danseurs évoluent en parfaite harmonie. Leurs corps se confondent avec le décor, tantôt mous, légers, souples, lourds… Bercé par une musique envoûtante et hypnotique inspirée du Boléro de Ravel, le jeune spectateur est invité à la détente, la contemplation et l’appréhension du monde qui l’attend.

spectacle jeune public – 30 minutes

« à partir d’ 1 an »

Cette création propose aux tout-petits une aventure immersive et sensorielle. Sentir, toucher, regarder : tous les sens sont en éveil. Avec la plasticienne Emilie Faïf, elle a imaginé une surface performative, faite de corps, de matières et de sons avec laquelle les enfants pourront interagir. Et au milieu de cette scénographie manipulable composée de coussins en forme de seins, deux danseurs évoluent en parfaite harmonie. Leurs corps se confondent avec le décor, tantôt mous, légers, souples, lourds… Bercé par une musique envoûtante et hypnotique inspirée du Boléro de Ravel, le jeune spectateur est invité à la détente, la contemplation et l’appréhension du monde qui l’attend.

EUR.

Le séchoir d’Aillac Bourg d’Aillac

Carsac-Aillac 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine contact@lesechoirdaillac.fr



L’événement spectacle jeune public « LE PETIT B » Carsac-Aillac a été mis à jour le 2024-01-16 par OT du pays de Fénelon