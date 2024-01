Théathre « LA JOURNEE DE LA FEMME » Le séchoir d’Aillac Carsac-Aillac, samedi 10 février 2024.

Théathre « LA JOURNEE DE LA FEMME » Le séchoir d’Aillac Carsac-Aillac Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 15:00:00

fin : 2024-02-10

Ils profitent de la Journée internationale des droits de la femme pour régler leurs problèmes d’hommes !

Jean-Paul, restaurateur, Michel, commerçant, et Bernard, maire et éleveur de poulets, espéraient passer une bonne soirée en organisant un repas en l’honneur de leurs épouses. C’était sans compter sur l’arrivée de François, agriculteur, qui de révélation en révélation va mettre à rude épreuve les nerfs et l’amitié des trois compères…

Une comédie dédiée à toutes les femmes confrontées à la veulerie et la connerie des hommes !

Par compagnie « les petites vadrouilles »

Une comédie de Jean Christophe Barc

Mise en scène : Larra Mendy

Ils profitent de la Journée internationale des droits de la femme pour régler leurs problèmes d’hommes !

Jean-Paul, restaurateur, Michel, commerçant, et Bernard, maire et éleveur de poulets, espéraient passer une bonne soirée en organisant un repas en l’honneur de leurs épouses. C’était sans compter sur l’arrivée de François, agriculteur, qui de révélation en révélation va mettre à rude épreuve les nerfs et l’amitié des trois compères…

Une comédie dédiée à toutes les femmes confrontées à la veulerie et la connerie des hommes !

Par compagnie « les petites vadrouilles »

Une comédie de Jean Christophe Barc

Mise en scène : Larra Mendy

EUR.

Le séchoir d’Aillac Bourg d’Aillac

Carsac-Aillac 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine contact@lesechoirdaillac.fr



L’événement Théathre « LA JOURNEE DE LA FEMME » Carsac-Aillac a été mis à jour le 2024-01-16 par OT du pays de Fénelon