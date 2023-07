Fête locale de Cars Cars, 5 août 2023, Cars.

Le village de Cars vous accueille pour sa grande fête locale.

Programme :

Samedi 06 août : 14h00 Concours de pétanque

21h00 Repas dansant animé par l’orchestre CELESTE

Dimanche 07 août : 10h00 Expositions et concours sur l’Amérique

11h00 Remise des prix du concours de peinture

12h30 Animation musicale par l’orchestre d’Harmonie de Cars et Blaye

14h00 Concours de belote individuel

20h30 Soirée dansante avec Décibels

Lundi 08 août : 19h00 Remise du prix public peinture et ateliers carsiens et récompenses concours « Amerique »

20h30 Concert gratuit « En passant 100% Goldman »

23h00 Grand feu d’artifice

Fête foraine tous les jours.

The village of Cars welcomes you for its great local festival

Program

Saturday 06 August : 14h00 Petanque competition

21:00 Dinner and dance animated by the orchestra CELESTE

Sunday August 07 : 10h00 Exhibitions and contest on America

11:00 a.m. Prize-giving ceremony for the painting contest

12:30 Musical entertainment by the Harmony orchestra of Cars and Blaye

14h00 Individual belote contest

8:30 pm Dance party with Décibels

Monday August 08 : 7:00 pm Presentation of the public prize for painting and workshops in Cars and prizes for the « Amerique » competition

8:30 PM Free concert « En passant 100% Goldman

23h00 Big fireworks

Fair every day

El pueblo de Cars le da la bienvenida a su gran fiesta local.

Programa :

Sábado 06 de agosto: 14:00 Competición de petanca

21:00 Cena y baile amenizados por la orquesta CELESTE

Domingo 07 de agosto: 10.00 h Exposiciones y concurso sobre América

11.00 h Entrega de premios del concurso de pintura

12:30 Animación musical a cargo de la banda de música Cars et Blaye

14.00 Concurso individual de belote

20.30 Baile con Décibels

Lunes 08 de agosto : 19h00 Ceremonia pública de entrega de premios de los concursos de pintura y talleres de Cars y de los premios del concurso « Amerique

20h30 Concierto gratuito « En passant 100% Goldman

23h00 Castillo de fuegos artificiales

Feria todos los días

Das Dorf Cars empfängt Sie zu seinem großen lokalen Fest.

Programm:

Samstag, 06. August: 14.00 Uhr Petanque-Wettbewerb

21.00 Uhr Tanzmahl, das vom Orchester CELESTE begleitet wird

Sonntag, 07. August: 10.00 Uhr Ausstellungen und Wettbewerbe über Amerika

11.00 Uhr Preisverleihung des Malwettbewerbs

12.30 Uhr Musikalische Unterhaltung durch das Harmonieorchester von Cars und Blaye

14.00 Uhr Belote-Wettbewerb für Einzelpersonen

20.30 Uhr Tanzabend mit Décibels

Montag, 08. August: 19.00 Uhr Verleihung des öffentlichen Preises für Malerei und Ateliers in Carsiens und Auszeichnungen für den Wettbewerb « Amerique »

20.30 Uhr Gratiskonzert « En passant 100% Goldman »

23.00 Uhr Großes Feuerwerk

Täglicher Jahrmarkt

