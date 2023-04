Randonnée pédestre à Cars 5 Le Bourg, 29 avril 2023, Cars.

Le Comité des Fêtes de Cars organise une randonnée pédestre.

2 parcours de randonnées sont proposés :

– 8 kms à partir de 10h

-12 kms à partir de 9h du Foyer Rural,

suivis d’une visite de cave avec pique-nique.

Inscriptions avant le 26/04/2023.

5 Le Bourg

Cars 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Comité des Fêtes de Cars organizes a walking tour.

2 hiking routes are proposed:

– 8 kms starting at 10 am

-12 kms starting at 9 am from the Foyer Rural,

followed by a visit of a cellar with picnic.

Registration before 26/04/2023

El Comité des Fêtes de Cars organiza un recorrido a pie.

se proponen 2 recorridos a pie:

– 8 km a partir de las 10 h

-12 kms con salida a las 9h desde el Foyer Rural,

seguido de una visita a una bodega con picnic.

Inscripciones antes del 26/04/2023

Das Comité des Fêtes de Cars organisiert eine Wanderung.

es werden 2 Wanderstrecken angeboten :

– 8 kms ab 10 Uhr

-12 kms ab 9 Uhr ab dem Foyer Rural,

gefolgt von einem Besuch eines Weinkellers mit Picknick.

Anmeldungen vor dem 26/04/2023

