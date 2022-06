Cars et Ropfkueche de Rosheim

2eme édition de cette exposition de voitures et de motos anciennes, young timer ou récentes. Présence en continue du Sim Cars GP et animation musicale en matinée par Tsalemols. Buvette et petite restauration sur place.

