Rassemblement d'automobile Américaine chaque premier dimanche du mois, d'Avril à Octobre. Ce rassemblement est un échange entre propriétaires ou non de véhicules Américains, un moment de convivialité, de découverte , de lien social , et ainsi partager notre passion . Rdv de 9h à 12h sur la Place du Champ de Mars (à côté du lavoir en face du Crédit Agricole) le premier dimanche du mois d'avril à octobre. Gratuit. Rens. 06 68 57 47 27 ou bandofbuddies87@gmail.com

