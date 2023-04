La Maison des Animaux THEATRE DE VERDURE, 16 août 2023, CARRY LE ROUET.

La Maison des Animaux THEATRE DE VERDURE. Un spectacle à la date du 2023-08-16 à 18:00 (2023-04-08 au ). Tarif : 11.0 à 11.0 euros.

Que se passe-t-il quand, une fée conteuse d’histoires, un petit garçon aux pouvoirs extraordinaires et des animaux tous plus fous les uns que les autres se retrouvent ? Ils vivent une aventure qui changera leur vie… Et peut-être la vôtre ! Alors venez à la rencontre du petit Pierre, de la fée Erie et vivez avec eux une drôle d’aventure ! » La maison des animaux » est un spectacle qui mêle conte et marionnettes. Idéal pour les » tout petits » et pour les » tout grands » qui ont gardé leur âme d’enfant ! La Maison des Animaux

Votre billet est ici

THEATRE DE VERDURE CARRY LE ROUET Chemin du Jas Vieux Bouches-du-Rhône

11.0

EUR11.0.

Votre billet est ici