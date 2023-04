Mon Brel Préféré THEATRE DE VERDURE, 9 août 2023, CARRY LE ROUET.

Mon Brel Préféré THEATRE DE VERDURE. Un spectacle à la date du 2023-08-09 à 18:00 (2023-08-09 au ). Tarif : 17.0 à 17.0 euros.

Du Plat pays aux Marquises, de La valse à mille temps à Ne me quitte pas, venez (re)découvrir le fabuleux répertoire du Grand Jacques. Julien Sigalas est auteur / compositeur / interprète mais également comédien. Il a toujours rêvé de s’attaquer à Brel. Avec Etienne Champollion, il a trouvé le partenaire idéal. Multi instrumentiste, pianiste virtuose, arrangeur, il connaît les chansons de Jacques Brel sur le bout des doigts. Ensemble, après presque dix ans à reprendre sur scène Renaud, ils entreprennent de monter ce spectacle où s’entremêlent puissance et poésie, fulgurance et folie, douceur et rire. Guitares, piano, accordéon, ukulélé, permettent une approche acoustique de Brel tout en respectant l’œuvre immense du chanteur bruxellois. L’interprétation est personnelle mais l’émotion reste universelle. Après « Mon Renaud préféré » et « Mon Brassens préféré », Julien Sigalas continue sa quête… Reprendre les plus grandes étoiles de la chanson française. Mon Brel Préféré

Votre billet est ici

THEATRE DE VERDURE CARRY LE ROUET Chemin du Jas Vieux Bouches-du-Rhône

17.0

EUR17.0.

Votre billet est ici