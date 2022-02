Oursinades 2022 à Carry le Rouet Carry-le-rouet Carry-le-Rouet Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Oursinades 2022 à Carry le Rouet Carry-le-rouet, 13 février 2022 10:00, Carry-le-Rouet. 13 et 20 février Sur place https://the-place-to-be.fr/evenement/oursinade-a-carry-le-rouet/ Oursinades à Carry-le-Rouet – 3 dimanches de février Oursinades 2022 à Carry le Rouet Les Dimanches 6, 13 et 20 février 2022 de 10h à 17h sur le Port de Carry-le-Rouet Durant les 3 premiers dimanches du mois de février, venez nombreux sur le port de Carry-le-Rouet pour participer au rendez-vous convivial et ainsi fêter l’oursin au rythme des dégustations et des animations. Le principe est simple : en famille, entre amis ou en solitaire, tous se retrouvent pour une grande dégustation d’oursins et de coquillages. Pendant que certains stands proposeront exclusivement des « châtaignes des mers », d’autres vendront des plateaux de fruits de mer panachés ainsi que des plats cuisinés à base de fruits de mer. Quant aux restaurants, leurs cartes variées raviront tous les autres gastronomes. Assis sur un petit coin de rocher, accoudé sur une table en bois ou confortablement installé chez un des restaurateurs, tous les endroits sont agréables pour déguster ce corail de Méditerranée. De nombreuses animations dansantes et musicales sont programmées tout au long des différentes journées. Un marché artisanal avec vente de produits du terroir, bijoux, et souvenirs ambianceront le port toute la journée. En savoir plus sur les oursinades de Carry Carry-le-rouet carry-le-rouet 13620 Carry-le-Rouet Bouches-du-Rhône dimanche 13 février – 10h00 à 17h00

