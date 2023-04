Snorkeling au coeur du Parc Marin 2 Allée de Barqueroute, 6 juillet 2023, Carry-le-Rouet.

Visites guidées de surface par un animateur employé du Parc.

Elles ont pour objectif de faire découvrir aux visiteurs, la faune et la flore des petits fonds côtiers dans une zone marine protégée. Familles

2023-07-06 à 09:15:00 ; fin : 2023-08-31 10:00:00. .

2 Allée de Barqueroute Devant le poste de secours

Carry-le-Rouet 13620 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Guided surface visits by an animator employed by the Park.

Their objective is to introduce visitors to the fauna and flora of the shallow coastal depths in a protected marine area

Visitas guiadas a la superficie por un animador empleado por el parque.

Su objetivo es presentar a los visitantes la fauna y la flora de las profundidades costeras poco profundas en un área marina protegida

Geführte Oberflächenbesuche durch einen im Park beschäftigten Animator.

Ihr Ziel ist es, den Besuchern die Fauna und Flora der flachen Küstentiefen in einem geschützten Meeresgebiet näher zu bringen

Mise à jour le 2023-04-19 par Office de Tourisme de Martigues