Carrousel Titanos

Carrousel Titanos, 5 août 2022, . Carrousel Titanos



2022-08-05 – 2022-08-05 Dans le cadre de la journée famille d’Éclat(s) de rue, saison des arts de la rue de Caen, la compagnie Titanos propose un carrousel animé.

Monter à bord du manège, c’est devenir un dompteur de gorille, une navigatrice hors-pair, un fou du guidon, un cavalier en sombrero… L’équipage doux et dingue accompagne les enfants acteurs-spectateurs-joueurs dans cet univers : des conseils pour maîtriser le grand singe, une tempête qui s’abat, la verbalisation de l’excès de vitesse, la course infinie de la mule…

Interdiction de ne pas s’amuser !

Crédit photo : Clément Martin Dans le cadre de la journée famille d’Éclat(s) de rue, saison des arts de la rue de Caen, la compagnie Titanos propose un carrousel animé. Monter à bord du manège, c’est devenir un dompteur de gorille, une navigatrice hors-pair, un fou du… Dans le cadre de la journée famille d’Éclat(s) de rue, saison des arts de la rue de Caen, la compagnie Titanos propose un carrousel animé.

Monter à bord du manège, c’est devenir un dompteur de gorille, une navigatrice hors-pair, un fou du guidon, un cavalier en sombrero… L’équipage doux et dingue accompagne les enfants acteurs-spectateurs-joueurs dans cet univers : des conseils pour maîtriser le grand singe, une tempête qui s’abat, la verbalisation de l’excès de vitesse, la course infinie de la mule…

Interdiction de ne pas s’amuser !

Crédit photo : Clément Martin dernière mise à jour : 2022-06-27 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville