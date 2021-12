Gien Gien Gien Carrousel gratuit Gien Gien Catégorie d’évènement: Gien

Carrousel gratuit Gien, 20 décembre 2021, Gien. Carrousel gratuit

du lundi 20 décembre au dimanche 2 janvier 2022 à Gien

Le Carrousel est de retour place Jean Leclerc à Gien. Il est Gratuit pendant les vacances de Noel. Prêt à voir les yeux de vos enfants s’émerveillés ? Rendez vous au Carrousel ! Le Carrousel est de retour place Jean Leclerc à Gien et Gratuit pendant les vacances de Noel. Gien Place Leclerc, Gien Gien

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-20T09:00:00 2021-12-20T19:00:00;2021-12-21T09:00:00 2021-12-21T19:00:00;2021-12-22T09:00:00 2021-12-22T19:00:00;2021-12-23T09:00:00 2021-12-23T19:00:00;2021-12-24T09:00:00 2021-12-24T17:00:00;2021-12-25T14:00:00 2021-12-25T17:00:00;2021-12-26T09:00:00 2021-12-26T18:00:00;2021-12-29T08:00:00 2021-12-29T11:00:00;2021-12-29T14:00:00 2021-12-29T18:00:00;2021-12-30T09:00:00 2021-12-30T11:00:00;2021-12-30T14:00:00 2021-12-30T18:00:00;2021-12-31T09:00:00 2021-12-31T11:00:00;2021-12-31T14:00:00 2021-12-31T17:00:00;2022-01-02T09:00:00 2022-01-02T11:30:00;2022-01-02T14:00:00 2022-01-02T17:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Gien Autres Lieu Gien Adresse Place Leclerc, Gien Ville Gien lieuville Gien Gien