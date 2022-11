SAGE | Le salon des grandes écoles Carrousel du Louvre, 10 décembre 2022, Paris.

SAGE | Le salon des grandes écoles 10 et 11 décembre Carrousel du Louvre

Inscription gratuite sur le site : https://sage.groupelemonde.fr/

Le salon des Grandes Ecoles et le salon des formations artistiques organisés par « Le Monde » ouvrent leurs portes au Carrousel du Louvre à Paris, le samedi 10 et le dimanche 11 décembre de 10h à 18h.

Carrousel du Louvre 99 rue de Rivoli Quartier Saint-Germain-l’Auxerrois Paris 75001 Île-de-France

Le salon des Grandes Ecoles (SAGE) et le salon des formations artistiques (START) organisés par le Groupe « Le Monde » ouvrent leurs portes au Carrousel du Louvre à Paris, le samedi 10 et le dimanche 11 décembre de 10h à 18h.

Ces deux salons visent à aider les jeunes et leurs parents à s’informer sur la poursuite d’études après le bac, et à mieux s’orienter.

Quelles études choisir après le bac ? Comment se réorienter après une première année de fac ? Envie de faire de votre passion un métier ?

Le salon des Grandes Ecoles (SAGE)

Écoles d’ingénieurs, IAE, concours, écoles spécialisées, écoles de management : plus de 100 établissements seront représentés.

Vous pourrez assister aux conférences animées par des journalistes du Monde, de l’Obs et de Télérama et leur poser vos questions : l’occasion d’en apprendre un peu plus sur les voies d’admission aux grandes écoles, la préparation aux concours et les différentes formations proposées. Séances de coaching, conférences et présentations des écoles vous permettront de vous préparer aux entretiens d’admission ou à la recherche de stages.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-10T10:00:00+01:00

2022-12-11T18:00:00+01:00

LE MONDE