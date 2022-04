CARROUSEL DE SAUMUR Saumur, 13 juillet 2022, Saumur.

CARROUSEL DE SAUMUR Saumur

2022-07-13 – 2022-07-13

Saumur Maine-et-Loire Saumur

30.99 EUR L’obscurité gagne doucement la cour léna. La rumeur du public monte des travées de la tribune, laquelle s’éteint soudain, amenant le silence afin que s’ouvre, dans un faste inédit, une institution presque bicentenaire, le Carrousel de Saumur. Au cœur de l’école de cavalerie se déroule la nouvelle édition de ce qui est le plus ancien évènement de France. Dans un chatoiement de lumières, les musiciens de l’arme blindée cavalerie, le mythique Cadre noir et les élèves de l’école enchaînent les évolutions. Des chars historiques du Musée des Blindés de Saumur aux montures les plus modernes des régiments de cavalerie de l’armée française, ce sont les quatre-vingts ans de l’arme blindée cavalerie qui défilent dans une cour sublimée par la féérie de la vidéomonumentale.

Aucun doute, en 2022, c’est bien à Saumur, en son Carrousel, que souffle “l’Esprit Cavalier” !

Des animations sont également proposées au public les vendredi 15 et samedi 16 juillet 2022 après-midi, sur la place du Chardonnet : village défense, saut de haies, carrousel des enfants, démonstrations de blindés, restauration sur place.

Pour sa 172ème édition, le Carrousel de Saumur change de formule et propose un grand spectacle nocturne. Spectacle réalisé par Bruno Seillier. Produit par Amaclio Productions. sur la cour léna, au cœur de l’école de cavalerie de Saumur, les mercredi 13, vendredi 15 et samedi 16 juillet 2022 à 22h.

https://www.ot-saumur.fr/13-15-16-07-CARROUSEL-DE-SAUMUR_a37981.html

Saumur

