CARROUSEL DE SAUMUR Saumur, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Saumur.

CARROUSEL DE SAUMUR 2021-07-17 14:00:00 – 2021-07-17 18:30:00

Saumur Maine-et-Loire Saumur

EUR 2.5 Avec plus de 171 représentations, le Carrousel de Saumur est le plus ancien événement culturel militaire de France. Une démonstration équestre de haut niveau et une vitrine militaire impressionnante grâce au Musée des Blindés qui y déploie ses plus beaux chars.

Thématique 2021 : Les 30 ans de la Guerre du Golfe et show exceptionnel de la Patrouille de France dans le ciel de Saumur !

Accès au village défense à partir de 10h. Spectacle 14h à 18h30.

L’emblématique Carrousel de Saumur aura lieu le samedi 17 juillet 2021 sur la prestigieuse Carrière du Chardonnet en centre-ville de Saumur.

