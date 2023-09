Portes ouvertes d’une carrosserie Carrosserie HH services Strasbourg Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Strasbourg Portes ouvertes d’une carrosserie Carrosserie HH services Strasbourg, 16 septembre 2023, Strasbourg. Portes ouvertes d’une carrosserie 16 et 17 septembre Carrosserie HH services Entrée libre, sans inscription La carrosserie HH Services, spécialisée en restauration de véhicules de collection, ouvre ses portes afin de présenter le savoir-faire du carrossier tôlier-formeur.

Toute l’équipe se tiendra à disposition pour apporter des explications sur ce métier, ses techniques, ses outils ou simplement échanger sur les véhicules présents. Carrosserie HH services 2 rue du Rhin Napoléon, 67000 Strasbourg Strasbourg 67000 Bas-Rhin Grand Est http://www.carrosserie-hh.com https://www.facebook.com/pages/HHServices/309357412431623?ref=hl Créé par Hubert Haberbusch en 1976, c’est aujourd’hui Isaak Rensing et Romain Gougenot qui font perdurer les savoir-faire du carrossier que leur a transmis le Maître d’art. HH Services est spécialisé dans la restauration de véhicules de collection tel que : Bugatti, Aston Martin, Porsche, Jaguar, Bentley, Ferrari,… et réalise également des restaurations de type muséal, notamment pour le Musée de l’Automobile de Mulhouse – Collection Schlumpf. L’atelier de restauration de véhicules de collection, du carrossier Maître d’Art Hubert Haberbusch, est labellisé EPV depuis 2007. Son savoir-faire reconnu comme « Patrimoine Culturel Immatériel » en août 2021. Gratuit. Tram arrêt Aristide Briand, bus 21. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 Xing Wei Détails Catégories d’Évènement: Bas-Rhin, Strasbourg Autres Lieu Carrosserie HH services Adresse 2 rue du Rhin Napoléon, 67000 Strasbourg Ville Strasbourg Departement Bas-Rhin Lieu Ville Carrosserie HH services Strasbourg latitude longitude 48.568412;7.787676

Carrosserie HH services Strasbourg Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/strasbourg/