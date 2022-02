Carroi des Arts : JAr(T)cheologie 2 – Les redonneurs de vie Montlouis-sur-Loire, 9 mars 2022, Montlouis-sur-Loire.

Carroi des Arts : JAr(T)cheologie 2 – Les redonneurs de vie Montlouis-sur-Loire

2022-03-09 15:00:00 – 2022-03-20 18:00:00

Montlouis-sur-Loire Indre-et-Loire

Année 2390, …trois ar(T)chéologues du futur, A.Dutour, D. Glingué et A. Colman, nous présentent les premiers résultats de leurs fouilles, réalisées sur le site de l’ancienne ville de Montlouis-sur-Loire. Ils nous invitent également à une réflexion sur l’ar(T)chéologie et l’effondrement d’une civilisation humaine. Vernissage : vendredi 4 mars, à partir de 18h. Port du masque et distanciation physique obligatoires.

Découvrez la programmation 2022du Carroi des Arts de Montlouis-sur-Loire. Ar(T)cheologie 2 – Les redonneurs de vie.

+33 2 47 45 85 85

