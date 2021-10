Carro Wingfoil Classic Martigues, 30 octobre 2021, Martigues.

Carro Wingfoil Classic 2021-10-30 – 2021-10-31 Spot de surf des Arnettes Port de Carro

Martigues Bouches-du-Rhône

Un évènement organisé par Cercle de Voile de Martigues et X Trem SUP, avec Raphaël Filippi.

La Carro Wingfoil Classic c’est :

– Des courses et challenges avec, en fonction du temps, des manches de race et contest surf-freestyle.

– Des initiations, des essais de planches, foils et ailes de wing mises à disposition par les marques présentes.

– Un village avec plus de 30 marques.

– Une ambiance « 100% CWC » avec DJ Ryko (ancien DJ du Rex).

– Un spectacle unique offert aux spectateurs…

– Un foodtruck caravane….



Programme de la seconde édition en 2021.

Samedi.

8h30 : accueil et inscriptions.

10h : briefing/ démos et challenges race sur l’eau et/ou surf-freestyle sur l’eau.

10h30 : ouverture du salon avec les différents exposants, essais de matériel et initiations.

18h : Fin des tests, challenges et démos.



Dimanche.

10h : briefing / organisation des démos et challenges race et/ou surf-freestyle du jour.

18h : clôture de l’événement après la remise des coupes.



Les disciplines.

– Le Surf-Freestyle. C’est un format d’expression où les concurrent(e)s se déplacent sur le plan d’eau pour surfer les vagues ou la houle et exécuter des mouvements acrobatiques, figures aériennes et sauts en utilisant les conditions. Le contest (challenge) se déroule sous forme de tableau éliminatoire par poules de 8 riders maximum, pour au final ne retenir que 2 finalistes.



– La Race. Il s’agit d’une course. Tous les concurrents effectuent le même parcours avec une ligne de départ et une ligne d’arrivée, matérialisées par des bouées ou bateaux.

La course combine des jibes (changements de direction dos au vent), des tacks (changement de direction face au vent) et par moments du pompage (pour décoller le plus vite possible sur le foil et accélérer) ou encore du surf sans

assistance de l’aile lorsque les concurrents sont portés par la houle.



Dernier né des sports de glisse tout droit venu d’Hawaï, à mi-chemin entre

le kitesurf et le windsurf, le Wingfoil dispose depuis 2020 d’une association, la Global Wingsports ssociation (GWA) basée en Allemagne, qui a pour but de promouvoir le Wingfoil et a lancé cette année une coupe du monde en 4 étapes, dont 2 sont à venir : Dakhla (Maroc) du 2 au 6 novembre / Fortaleza

(Brésil) à la fin novembre.

A noter qu’une bonne partie des riders qui se rendront à l’épreuve de Dakhla ont

prévu de passer par Carro pour ne pas louper la Carro Wing Foil Classic !

Evénement 100% Wingfoil visant à promouvoir la pratique en rassemblant professionnels et amateurs : contest (freestyle et race), démonstrations, présentations de produits, salon de l’essai, tests de matériel et initiations.

+33 6 45 34 34 91

