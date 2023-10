Loto du Comité des fêtes de Carro Carro Martigues, 4 novembre 2023, Martigues.

Martigues,Bouches-du-Rhône

Cette année le Comité des fêtes de Carro renouer avec la tradition et vous offre trois lotos pour s’amuser tout l’hiver et surtout gagner des lots utiles ! Rendez-vous à la Maison de Carro.. Familles

2023-11-04 16:00:00 fin : 2023-11-04 . .

Carro Maison de Carro

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



This year, the Carro Festival Committee is reconnecting with tradition and offering you three lotteries to have fun all winter long and above all to win useful prizes! Meet at the Maison de Carro.

Este año, la Comisión de Fiestas del Carro vuelve a conectar con la tradición y te ofrece tres sorteos para divertirte todo el invierno y sobre todo ¡para ganar útiles premios! Reúnase en la Maison de Carro.

In diesem Jahr knüpft das Carro Festival Committee wieder an die Tradition an und bietet Ihnen drei Lotterien, um den ganzen Winter über Spaß zu haben und vor allem nützliche Preise zu gewinnen! Treffen Sie sich im Maison de Carro.

Mise à jour le 2023-10-12 par Office de Tourisme de Martigues