Ce parcours photographique d’une douzaine de stations met en image grand format les carrières et le métier de carrier. Un panneau explicatif, un guide et une chasse aux énigmes destinée aux enfants complètent la présentation.



La taille de la pierre est un pan important mais méconnu de l’histoire des Baux-de-Provence. Les carrières existent depuis l’Antiquité. Elles fournissaient les pierres aux constructions romaines d’Arles et de la Via Aurelia passant au pied des Baux.



L’exposition rend notamment hommage à la Carrière Sarragan, en activité depuis deux siècles, et aux hommes qui poursuivent l’œuvre de générations de carriers. La carrière est le dernier lieu d’exploitation en galerie du massif des Alpilles et la seule carrière en extraction souterraine de la région. Le carrier travaille du haut en bas de la colline par ablation. Les parois et les colonnes du site atteignent 20 à 25 mètres de hauteur.



De nos jours, cette pierre, légèrement coquillée, d’un grain fin, blanche et blonde, est utilisée pour des éléments intérieurs et décoratifs. Aujourd’hui, ce sont des escaliers, cheminées, piliers, fontaines, encadrements, voûtes, pierres gravées qui sortent des ateliers.



Cette exposition s’ouvrira lors des Journées nationales du patrimoine bâti et des moulins, le 25 juin, et se clôturera lors des Journées Européennes du Patrimoine, le 18 septembre.

Découvrez en déambulant dans les ruelles du village une activité millénaire qui a façonné de ses larges entailles le paysage minéral des Baux-de-Provence.

