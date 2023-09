Les carrières des îles, patrimoine à revivre Carrières littorales / Pleumeur-Bodou Pleumeur-Bodou, 16 septembre 2023, Pleumeur-Bodou.

Chaussures de marche ne craignant pas l'eau / Pas de réservation renseignements au 0780531037.

Très actives il y a un siècle, mais aujourd’hui tombées dans l’oubli, les carrières de l’Ile Grande et des îles environnantes sont à redécouvrir: quais, maisons, ateliers, trous … sont autant de vestiges permettant de retracer le dur labeur des hommes et d’évoquer les générations de carriers.

Balade de 6h en passant sur l’estran pour accéder à des îles où les vestiges des carrières et de leurs batiments sont particulièrement émouvants.

Carrières littorales / Pleumeur-Bodou Ile Grande, 22560, Pleumeur-Bodou

Grand site d'extraction du granite ayant servi entre autres à fournir les pavés des rues de Paris au XIXème siècle.

Le succès du granit de l’Ile-Grande provient, en premier lieu, de son aspect pratique indéniable : du fait de sa situation insulaire, les réserves granitiques étaient faciles à atteindre et immédiatement disponibles. parkings

