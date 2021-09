Vandières Carrières de Vandières Meurthe-et-Moselle, Vandières Carrières et Matériaux : les granulats au service de la construction et de l’architecture contemporaine Carrières de Vandières Vandières Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Vandières

Carrières et Matériaux : les granulats au service de la construction et de l’architecture contemporaine Carrières de Vandières, 17 septembre 2021, Vandières. Carrières et Matériaux : les granulats au service de la construction et de l’architecture contemporaine

Carrières de Vandières, le vendredi 17 septembre à 10:30

### Venez visiter une carrière de sables et graviers : des matériaux indispensables à l’entretien, la construction et l’aménagement du patrimoine qui vous entoure. Le béton est un des matériaux constitutif du patrimoine architectural français. La France compte en effet plus de 800 édifices en béton protégés au titre des monuments historiques. Très utilisé à partir de la fin du XIXe siècle, le béton est employé aussi bien pour les sites industriels (ancienne usine sidérurgique d’Uckange), l’habitat civil (Château de Mercy à Ars-Laquenexy), les ouvrages d’art (plan incliné de Saint-Louis Arzviller) que pour les édifices de culte (église Sainte-Thérèse de Metz). Venez découvrir comment l’entreprise concilie son activité industrielle avec les enjeux environnementaux.

Gratuit. Départ visite guidée à pied : 10h30, 15h30, 18h (avec le Comité Ornithologique de Lorraine). Durée 1h. Chaussures fermées obligatoires.

Venez visiter une carrière de sables et graviers : des matériaux indispensables à l’entretien, la construction et l’aménagement du patrimoine qui vous entoure. Carrières de Vandières « Les Cugnots », sous Checohee, 54121 Vandières Vandières Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T10:30:00 2021-09-17T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle, Vandières Autres Lieu Carrières de Vandières Adresse « Les Cugnots », sous Checohee, 54121 Vandières Ville Vandières lieuville Carrières de Vandières Vandières