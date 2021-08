Marckolsheim Carrière de Marckolsheim - Ballastières Werny Bas-Rhin, Marckolsheim Carrières et Matériaux à Marckolsheim : les granulats au service de la construction et de l’architecture contemporaine Carrière de Marckolsheim – Ballastières Werny Marckolsheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Venez découvrir comment cette entreprise familiale perpétue depuis 1953 son savoir-faire pour produire des granulats qui alimentent le secteur de la construction et des travaux publics. De l’extraction en eau à l’aide d’une drague flottante vers l’installation de lavage, criblage, et concassage, de la carrière vers les chantiers avec le chargement camion et péniche.

Gratuit. Inscription possible. Visite libre à pied. Durée 1h. Chaussures fermées obligatoires.

Une belle occasion de découvrir entre amis ou en famille une industrie au cœur de votre territoire, du terrain originel au milieu rendu à la nature, la carrière va vous surprendre ! Carrière de Marckolsheim – Ballastières Werny Lieu-dit Mauchenfeld, 67390 Marckolsheim Marckolsheim Bas-Rhin

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T17:00:00

