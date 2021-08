Malancourt-la-Montagne Carrière de Jaumont - Pierre de Soleil Malancourt-la-Montagne, Moselle Carrières et matériaux à Malancourt-la-Montagne : Patrimoine de notre quotidien Carrière de Jaumont – Pierre de Soleil Malancourt-la-Montagne Catégories d’évènement: Malancourt-la-Montagne

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Carrière de Jaumont – Pierre de Soleil Gratuit. Entrée libre. Visite en petit train touristique. Chaussures étanches recommandées.

Venez découvrir les coulisses de l’élaboration d’une pierre exploitée depuis 2000 ans : la Pierre de Jaumont ! Carrière de Jaumont – Pierre de Soleil 57360 Malancourt-la-Montagne Malancourt-la-Montagne Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T17:00:00

