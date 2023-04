Visites du site géologique du Guépelle Carrières du Guépelle Saint-Witz Catégories d’évènement: Saint-Witz

Val-d'Oise

Visites du site géologique du Guépelle Carrières du Guépelle, 28 mai 2023, Saint-Witz. Visites du site géologique du Guépelle Dimanche 28 mai, 11h00, 15h00 Carrières du Guépelle Visite gratuite sur inscription Le site du Guépelle est le témoin d’un patrimoine naturel et géologique très ancien. Fossiles et plantes nous racontent l’évolution du paysage et de la biodiversité d’hier à d’aujourd’hui. Partez à la rencontre de ce site extraordinaire et de ces trésors géologiques et paléontologiques tel des géologues du 19e siècle… Ces visites sont organisées en partenariat avec le Conseil départemental du Val d’Oise dans le cadre des Sorties nature et à l’occasion des journées nationales de la géologie. Elles seront assurées par la guide Maëla Lévigne.

Elles font également le lien avec l’exposition temporaire du moment Patrimoines à la carte. À la découverte de Roissy Pays de France du musée ARCHÉA. Visites à 11h et 15h sur inscription au 01.34.09.01.02 ou sur le site du musée.

Durée : 2h. Carrières du Guépelle Saint Witz Saint-Witz 95470 Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0134090102 »}, {« type »: « link », « value »: « https://archea.roissypaysdefrance.fr/activites/formulaire-de-reservation-des-visites-darchea »}] [{« link »: « https://www.valdoise.fr/114-sorties-nature.htm#par498 »}, {« link »: « https://www.facebook.com/finalementlageologiecestsympa »}, {« link »: « https://archea.roissypaysdefrance.fr/expositions/expositions-temporaires/patrimoines-a-la-carte-a-la-decouverte-de-roissy-pays-de-france »}, {« link »: « https://archea.roissypaysdefrance.fr/activites/formulaire-de-reservation-des-visites-darchea »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-28T11:00:00+02:00 – 2023-05-28T13:00:00+02:00

2023-05-28T15:00:00+02:00 – 2023-05-28T17:00:00+02:00 visite nature JY Lacôte

