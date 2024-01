Tintin, l’aventure immersive Carrières des Lumières Les Baux-de-Provence, lundi 8 janvier 2024.

Les Baux-de-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2024-01-08 14:00:00

fin : 2024-01-14

Retrouvez Tintin aux Carrières des Lumières pour une expérience unique qui vous permettra de découvrir les aventures de Tintin et ses amis! Jusqu’au 30 septembre les mercredis, samedis et dimanches à partir de 14h.

Suite au succès de TINTIN, L’AVENTURE IMMERSIVE présentée à l‘Atelier des Lumières à Paris en 2022, cette création unique consacrée aux aventures de Tintin, fruit de la collaboration entre Culturespaces et Tintinimaginatio, arrive en 2023 aux Carrières des Lumières.



Du papier au digital, il n’y a qu’un pas, que les deux partenaires ont décidé de franchir en unissant leurs expertises. Tintinimaginatio, titulaire exclusif mondial des droits d’exploitation et de représentation de l’œuvre d’Hergé, s’est associé à Culturespaces, pionnier dans la création d’expositions immersives uniques au monde.



Depuis la première édition de Tintin au pays des Soviets en 1929 jusqu’aux parutions les plus récentes, Tintin, l’Aventure immersive fait honneur au célèbre reporter à la houppette, ce grand voyageur dont les péripéties autour du monde s’inscrivent dans la culture populaire depuis près de 100 ans. Promesse d’une relecture singulière et immersive de l’œuvre d’Hergé, cette création permet aux petits comme aux grands de se (re)plonger dans l’univers créatif et fictionnel de l’un des plus grands auteurs de bande dessinée du XXe siècle.



Pour l’occasion, toute la famille de papier de la célèbre saga est convoquée. Tintin, Milou mais aussi la fidèle garde rapprochée formée par le capitaine Haddock, les Dupondt, le professeur Tournesol, la Castafiore et bien d’autres encore. Sans oublier, évidemment, les désagréables – mais ô combien incontournables – méchants.



Rendez-vous aux Carrières des Lumières pour découvrir cette expérience esthétique haute en couleur !



Coproduction : Culturespaces Digital® / © Hergé / Tintinimaginatio – 2023

Conception et animation : Spectre Lab | Collaboration musicale : Start Rec

.

Carrières des Lumières Route des Carrières – D27

Les Baux-de-Provence 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2023-12-28 par Office de Tourisme des Baux de Provence