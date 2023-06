Découverte d’une carrière et de souterrains médiévaux Carrières de Méocq Jaunay-Marigny, 17 septembre 2023, Jaunay-Marigny.

Découverte d’une carrière et de souterrains médiévaux Dimanche 17 septembre, 10h00, 14h00 Carrières de Méocq Gratuit. Entrée libre.

Déambulez dans la carrière et les souterrains de Méocq.`

Participez au jeu du jeune explorateur pour les enfants : un jeu de piste avec des indices à découvrir dans une escapade sous terre.

Il vous sera aussi proposé des visites, qui porteront sur 5 sujets.

La géologie : vous verrez quel type de roche est retrouvé dans la carrière, ses caractéristiques et comment elle s’est formée. Un atelier pédagogique d’étude de l’infiltration des eaux dans le sol a également lieu.

La carrière : vous comprendrez quelle utilisation a eu la pierre, et la méthode de travail des carriers vous sera présentée.

La champignonnière : la méthode de culture et les vestiges de cette activité seront mis en avant.

Le souterrain : les différentes entités architecturales, l’utilisation du souterrain et les graffitis du Moyen Âge retrouvés seront présentés lors de la visite.

Archéologie : apprenez l’historique des dernières fouilles et expostion de céramiques datant du IXe au XIVe siècle.

Carrières de Méocq Chemin de Muoc, 86380 Marigny-Brizay Jaunay-Marigny 86380 Marigny-Brizay Vienne Nouvelle-Aquitaine https://www.lesamisdelapallu.fr/ https://www.facebook.com/lesAmisdelaPallu/;https://www.instagram.com/lesamisdelapallu86/?hl=fr Les carrières de Méocq sont d’anciennes carrières de tuffeau, qui ont servi à construire les habitations des alentours.

Elles furent plus tard utilisées par des producteurs de champignons qui ont définitivement abandonné le site il y a un demi-siècle, comme en témoignent encore les inscriptions laissées sur les murs.

En creusant les carrières souterraines, les carriers ont mis au jour un ancien souterrain remontant apparemment à la guerre de Cent Ans.

Elles sont aujourd’hui gérées par l’association Les Amis de la Pallu, qui s’en servent pour des animations culturelles et des actions de sensibilisation au patrimoine. Chemin de Muoc.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©Les Amis de la Pallu