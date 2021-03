Perros-Guirec Perros-Guirec Côtes-d'Armor, Perros-Guirec Carrières de granit Perros-Guirec Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Perros-Guirec

Carrières de granit, 8 avril 2021-8 avril 2021, Perros-Guirec. Carrières de granit 2021-04-08 10:30:00 – 2021-04-08 rue de Saint Guirec – Ploumanac’h Parc des sculptures

Perros-Guirec Côtes d’Armor Perros-Guirec Le Granit Rose vous livre ses secrets, au fil de cette visite guidée de la Carrière de La Clarté.

Géologie, exploitation du gisement… osez un voyage au travers des millénaires !

Réservation obligatoire. A partir de 10 ans. (Prévoir des chaussures de marches)

