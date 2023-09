Carrières d’ardoise, une visite guidée et démonstration en partenariat avec les ardoisières de Corrèze Carrières d’ardoise Allassac, 16 septembre 2023, Allassac.

Depuis quand ces ardoisières sont-elles en activité ?

Quels sont les différences et les points communs avec les ardoises de Travassac ?

Comment fabrique-t-on une ardoise ?

Rendez-vous aux carrières pour le découvrir !

Une activité en partenariat avec les Ardoisières de Corrèze.

Carrières d'ardoise Avenue des ardoisières, 19240 Allassac Allassac 19240 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

L'utilisation de l'ardoise est attestée dès le Moyen Âge. Au XIXe siècle, l'activité se structure et se développe notamment avec l'inauguration de la ligne de chemin de fer Limoges-Brive et l'arrivée de l'électricité sur les chantiers. Le nombre d'ouvriers employés par les ardoisières corréziennes passe la barre des 600 à la veille de la Première Guerre mondiale. Après la Seconde Guerre mondiale, la concurrence d'autres matériaux de couverture et la difficulté voire l'impossibilité de mécaniser l'activité entraînent sa régression. L'activité de production est relancée en 1989 à Travassac puis en 2006 à Allassac.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

©Pays d’art et d’histoire Vézère Ardoise