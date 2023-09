Découverte du monde souterrain dans l’Oise, près de Senlis Carrière près de Senlis Senlis, 14 octobre 2023, Senlis.

Découverte du monde souterrain dans l’Oise, près de Senlis Samedi 14 octobre, 14h00 Carrière près de Senlis Groupe limité à 15 personnes, participation aux frais

Nous vous proposons de découvrir le monde souterrain à l’occasion de la visite d’une très ancienne carrière souterraine située prés de Senlis (Oise)

Au programme : le travail des carriers il y a plusieurs siècles, l’exploitation ultérieure du site par les champignonnistes, la géologie locale, la formation des concrétions, la faune souterraine… au fil d’un parcours tantôt labyrinthique tantôt sportif.

La visite se déroule sur une demi journée (14h – 19h)

Du fait du peu de place sous terre nous sommes contraints de limiter le groupe à une douzaine de personnes maximum. Réservation nécessaire.

Le rendez-vous sera devant la gare de Senlis

Carrière près de Senlis Place de la gare 60300 Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.nuitminerale.fr »}, {« type »: « email », « value »: « nuit.minerale@free.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 22 01 68 54 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T14:00:00+02:00 – 2023-10-14T19:30:00+02:00

2023-10-14T14:00:00+02:00 – 2023-10-14T19:30:00+02:00

Spéléologie Oise

Compagnons de la Nuit Minérale – Julien Barbanel